إن شاء الله تعجبكم.. تامر حسني يكشف عن أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه لاستعداده وتحضيره لأعمال فنية جديدة، موضحًا إنها سوف تنال اعجاب الجمهور.

ونشر تامر حسني مجموعة صور له من حفله الذي أحياه أمس في مارينا دلتا بكفر الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "مساء الجمال عالناس الجمال اليومين دول بحضرلكم كذا حاجة إن شاء الله تعجبكم".



حلم طفولة تامر حسني

وكشف تامر حسني عن حلم طفولته، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الحاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر تامر حسني في الفيديو الذي يجمع صورته في الماضي والحاضر، كاشفا عن حبه لمايكل جاكسون، قائلًا: "كان نفسي ألبس الـهات دي، وأكون ماسكها في الصورة بجد كإني فنان استعراضي مشهور بس مكنش معايا فلوس أجيبها".

وتابع: "بس من يومها وأنا حالف أجتهد وأسعى وبعون الله، أكبر وأنجح وأتصورها وأنا بجد فنان مشهور وبعمل استعراضات يلا وروني فيديوهاتكم، وعلى فكرة مش لازم يبقى في قصة للصورة بس اللي هيعملها كويس ليه مني مفاجأة".

أعمال تامر حسني المقبلة

ومن جهة أخرى يستأنف تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم ري ستارت، هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

فيلم ري ستارت، يضم في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، سيد أسامة «ميكا»، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم ري ستارت



ويعد فيلم ري ستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معًا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

حفلات تامر حسني القادمة



ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.