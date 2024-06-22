تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان تامر عاشور على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "أكس "ويذكر أنه قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا تسجيلات صوتية مسربة للفنان حسام حبيب، وجاء التسجيل الصوتي كالآتي " الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل"

تعليق الفنان تامر عاشور

كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب.. ان مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح انا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها .. انا برضه اقولها اني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها … اهل شيرين مظهروش ف حياتها اخر سنتين تلاته اهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الارض شيل … يارب يبعد عنها كل خبيث واناني وفاشل وممثل. هي اطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها "انت بمن حولك “ لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله ف عدم وجودهم ن السهوله . انا كلت عيش وملح ف بيتها وف بيت امها واخوها وكان لازم اقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمه من اللي اتقالت واتسمعت ليها اساس من الصحه … اهل شيرين هم هم اهل شيرين من زمان قوي.. بالعقل”.

منشور تامر عاشور

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية "هيجيلي موجوع" الذي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر "يوتيوب" نحو 100 مليون مشاهدة، وأغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش