نوستالجيا... قصة فشل حب ليلى مراد ودخولها للإسلام



القاهرة - محمد ابراهيم -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والالغاز، والكثير من الجمهور يرغبون بالبحث المستمر عن نجوم زمان لمعرفة أخبارهم وحياتهم الشخصية.



ويبرز دوت الخليج الفني حكاية فشل حب ليلى مراد ودخولها للإسلام



نبدأ حكاية جديدة ونتحدث عن صوت ملائكي نجح في تكوين علاقات ثنائية على الشاشة، ولكنها فشلت في الحقيقة إنها ليلى مراد.

ولدت ليلى مراد في 17 لعام 1918، في مدينة الإسكندرية، لأسرة يهودية الأصل، ولأب هو ملحن ومغن هو إبراهيم زكي موردخاي، الشهير بـ "زكي مراد"، وكان صاحب أداء أوبريت "العشرة الطيبة" من تلحين سيد درويش.

بدأت ليلى مراد الغناء، بفضل والدها والملحن داوود حسني، الذي ساعدها على الانتشار والغناء في الحفلات.

أبرز المحطات الفنية لـ ليلى مراد



نجحت ليلى في الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها بنت الفقراء، ليلى في الظلام، شاطئ الغرام، الماضي المجهول والحبيب المجهول.

وفي عام 1955 كان فيلم "الحبيب المجهول" آخر ما قدمت ليلى مراد،

قصة حب ليلى مراد بمليونير أرجنتيني .

التقى هذا المليونير، ليلى مراد، لأول مرة في أثناء زيارته لمصر، عندما نزل في ضيافة المنتج توجو مزراحي، الذي كان منهمكًا في إنتاج أفلام ليلى مراد حينها.

وعندما رآها المليونير الأرجنتيني سأل عنها ودعاها للعشاء وطلب يدها للزواج، لكن والدها رفض إتمام الزيجة عندما علم أن الرجل يريد أن تسافر مع إلى بلاده وتترك العمل في السينما.



إسلام ليلى مراد

في عام 1946 أشهرت ليلى مراد إسلامها في مشيخة الأزهر، ومثل أي فتاة تمنت تكوين بيت وعائلة، لكنها فشلت في تحقيق هذا الحلم.



زيجات ليلى مراد

وقعت ليلى مراد في الحب 3 مرات، تزوجت من أنور وجدي بعد زواج استمر 8 سنوات، ثم

تزوجت ليلى مراد مرة ثانية من وجيه أباظة في السر، بسبب اعتراض عائلته العريقة، وانفصلت عنه بسبب رفضه الاعتراف بهذا الزواج، وأثمرت هذه العلاقة القصيرة عن إنجاب ولد أسمته أشرف.

وتزوجت مرة ثالثة مع المخرج فطين عبدالوهاب، وأنجبت منه ولدًا، هو الفنان المصري الراحل زكي فطين عبدالوهاب، ووقع الانفصال بسبب اختلاف الطباع.



