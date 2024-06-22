تعرف على قائمة المشاهير الذين تعرضوا للافلاس (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

خسارة الثروة لدى المشاهير قد تحدث بسبب سوء الإدارة المالية، الاستثمارات الفاشلة، المشاكل القانونية والضريبية، أو حتى الإدمان والحياة الترفيهية المكلفة. الاستقرار المالي يتطلب التخطيط الحكيم والرقابة على النفقات،فهذه الحالات توضح أن الثروة والشهرة لا تضمن الاستقرار المالي طويل الأمد.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن مشاهير عالميون تعرضوا لإفلاس



فيصل القاسم



قدم استثمارات فاشلة في مجال الإعلام وتحول إلى الإفلاس.

أحلام

خسرت الكثير من أموالها في استثمارات فاشلة في مجال العقارات.

Nicolas Cage



أنفق ملايين الدولارات على منازل فخمة وسيارات فاخرة مما أدى لتحوله إلى الإفلاس.

Willie Nelson



تورط في مشاكل ضريبية كبيرة واضطر للتخلص من أصوله لتسديد الديون.

MC Hammer



أنفق بشكل مفرط على حياة كمالية وفقد ثروته الطائلة في وقت قصير.

Teresa Giudice

تعرضت لقضايا احتيال ضريبي وأدين زوجها وهي بالسجن لفترة.



فيروز

تعرضت لاحتيال من قبل مدير أعمالها السابق مما أدى لخسارة جزء كبير من ثروتها.

نجلاء فتحي



واجهت مشاكل قانونية وضريبية تسببت في خسارة معظم أصولها.

وائل كفوري

خسر أمواله بسبب سوء الاستثمار في مشاريع فنية وتجارية فاشلة.

Mike Tyson

أنفق ملايين الدولارات على حياة ترفيهية مكلفة وتعرض لعدة قضايا قانونية.

Larry King

تعرض لخسائر كبيرة في استثماراته بسبب الانهيارات المالية.

Wesley Snipes

حُكم عليه بالسجن لتهرب ضريبي مما أدى لخسارة ثروته.