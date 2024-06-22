نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل أحمد السقا يوجه له رسالة بمناسبة عيد الأب والنجم يعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حمزة نجل الفنان أحمد السقا رسالة له بمناسبة عيد الأب من خلال ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"

كتب قائلا:' كل عيد أب وانت طيب حبيبي ليعلق النجم عليها:' حبيبي".

يستعد النجم أحمد السقا إلي تجربته السينمائية، الذي يحمل اسم "خبطة العمر"، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصوير الفليم، خلال الشهر المقبل بعد الاستقرار على اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

ومن ناحية اخري، أحتفظ فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، على تصدر المركز الأول في شباك التذاكر خلال خمسة أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائية.

ومن ناحية اخري، أحتفظ فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، على تصدر المركز الأول في شباك التذاكر خلال خمسة أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائية.

وحقق فيلم “السرب” مساء أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها 319 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الرابع من عرضه إلى 40 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.