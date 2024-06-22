نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يعلق على الإيرادات القياسية لفيلم " ولاد رزق ٣" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة لتحقيق فيلمه "ولاد رزق ٣" أعلى إجمالي إيرادات حققها فيلم في تاريخ السينما المصرية وفي تسعة أيام فقط، حيث وصل الفيلم لرقم ١٣٣ مليون جنيه مصري من عرضه داخل جمهورية مصر العربية فقط ".



الفيلم حقق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أيضا حيث حقق في يوم واحد ٢٣ مليون و١٢٣ الف جنيه مصري.



الفيلم بطولة أحمد عز، أسر ياسين، محمد ممدوح، أسماء جلال، كريم قاسم، نسرين أمين، سيد رجب، علي صبحي وأحمد الرافعي، وهو من تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق