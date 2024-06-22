نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف تثير الإعجاب في لبنان(صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت الفنانة آية عبد الرؤوف إعجاب الجمهور اللبناني بإطلالتها الأنيقة على شواطئ لبنان.

تم رصد النجمة وهي تتنزه على إحدى الشواطئ البيروتية، مرتدية إطلالة كاجول.

ولم تكتف آية بالتمتع بأجواء الصيف اللبناني، بل شاركت أية جمهورها بمجموعة من الصور الجذابة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،





تعليقات الجمهور على منشور آية عبد الرؤوف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات، كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، ربنا يحقق لك كل ما تتمناه يارب العالمين، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين.

آية عبد الرؤوف تنتهي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية الجديدة في تصويرها بلبنان

وعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة آية عبد الرؤوف لخوض أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “الله على شهامته”، ومن كلمات ايهاب توفيق والحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة.



تفاصيل أغنية تيك تاك

وأغنية “تيك تاك” ومن كلمات خالد ڤرناس والحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام.

آخر أعمال آية عبد الرؤوف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة آية عبد الرؤوف أغنية يلا باي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

الليلة دي رايقة وبالي هادي

سبتك ماموتش والحياة أهي ماشية عادي

عاملة زيطة رقص وزمبليطة

بعديك الدنيا هادية والأيام بسيطة

كل حاجة في عيني أحلى وأنا مش معاك

كنت سحلة نفسي سحلة ومصدقاك

قلبي طاير من السعادة والانبساط

وإنت نارك كل ماذا بتزيد شياط

بالسلامة ده ياما عديت خبث وتلامة

من عمايلك في قلبي كان هيركب دعامة بكفاياك

