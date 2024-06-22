إلهام عبد البديع ووليد سامي يثيران الجدل في "متدلعة"



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة إلهام عبد البديع روح الحماس لجمهورها من خلال مشاركتها ببرومو أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تجمعها مع زوجها الفنان وليد سامي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبرومو تعليقا قالت فيها:" قريبا ً متدلعة، كلمات حودة الجوكر، ألحان وليد سامي، توزيع زيزو المايسترو، إخراج كامبا، تصوير طارق حسين".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام عبد البديع

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أجمل ثنائي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يوفقكم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

إلهام عبد البديع تنتظر عرض فيلم جبل الحريم



وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة إلهام عبد البديع عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جبل الحريم"



ويذكر أن فيلم جبل الحريم هو الفيلم الأول من نوعه الذى يكسر قاعدة نجم الشباك، واعتمد الفيلم اعتمادا كليا على النساء واختفاء كامل لتواجد الرجال والأطفال، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع الفيلم.

أبطال فيلم جبل الحريم

‎الفيلم من بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسى صلاح، إنجى وجدان، إلهام عبد البديع، والفنانة أميرة العايدى.

آخر أعمال إلهام عبد البديع



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل عالم تاني وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.