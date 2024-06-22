لوسي تعلق على حرمانية الرقص: "الحرام بيكون في الضلمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لوسي عن رأيها في تحريم الرقص مشيرة إلى أن الحلال دايما ما يكون في النور وليس في الظلام

قالت لوسي في تصريحات تليفزيونية:' الحرام الزنا والقتل والنصب والسرقة والاغتصاب الحرام كتير وفي الضلمة لكن الحلال دايما في النور والرقص مش في أوض النوم في المسارح والافراح واكبر دول أوربا عندي شهادات أحسن سفير لبلدي في الأخلاق والفن والاحترام".

تصدرت الفنانة لوسي تريند جوجل وذلك بعد حلول لوسي في ضيافة برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر فضائية "النهار" وتحدثت عن عملها وكشفت عن الكثير من التصريحات الجريئة التي تخص عملها كراقصة شرقية وعن فنانة بالإضافة إلى أنها وضحت عن فكرة تعديها بالضرب على أحد الممثلات في مسرحية «الحفيد» وبدأت لوسي الحلقة بالحديث عن رقصها وتقديمها لذلك وتحدثت عن أذية الجنية هند بنت الأحمر لها وإليكم أبرز التصريحات



وأجابت على سؤال بسمة وهبة وهو إنها لا تخجل عندما تفكر أن كل أموالها من الرقص وقالت لوسي: " أنا بعمل فن بلدي معترفة بيه ومرسوم على جدران الفراعنة ونصيبي ومكتوب على جبيني أكون رقاصة وأدخل معهد باليه وبعدين أكون رقاصة في أفراح شعبية وبعدين أبقي كومبارس وابقي فنانة ومشواري كله مكتوب أنا كان قدامي نار وبحر وانا اخترت البحر واشتغلت في الافراح وانا عندي 11 سنة ورقصت"