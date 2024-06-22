نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل أنغام بمهرجان موازين المغربي … إقبال جماهيري ضعيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًّا على مسرح النهضة، ضمن فاعليات مهرجان موازين المغربي

وقدمت أنغام مجموعة كبيرة من أغنياتها، وسط اعداد محدودة جدا من جانب الجمهور المغربي، الذي تلاحظ قلة أعدادهم بشكل واضح، خلال الحفل.

صدمة لـ أنغام من الجمهور بالمغرب

واقيم حفل أنغام بأكبر مسارح المهرجان، وهو مسرح النهضة، حيث أظهرت عدسات المصورين خلو مفاجئ للمسرح، وهو ما أظهره مخرج الحفل، ما جعلهم يفشلون عن سد صف واحد من الأماكن المتاحة للجمهور.