نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيني كامل تدافع عن شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافعت الفنانة جيني كامل عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها وذلك بسبب أزمة حسام حبيب وشقيقها بسبب التسجيلات المسربة حيث نشرت منشور عبر موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك قائلة " كلمتين حق لوجه الله

شيرين عبد الوهاب من أكثر الشخصيات شوفتها في الوسط الفني طيبة وجدعة وبسيطة

شقيت كتير من طفولتها ومحدش له فضل عليها غير موهبتها ونفسها بل بالعكس لها أفضال على ناس كتير ودون مقابل

تقريبا أنا الوحيدة اللي هاجمت حسام في أزمتها قدام كل الناس في وقت تقريبا كل الناس كانت بتقول هيتصالحوا وفعلا أتصالحوا بعدها"

جيني كامل وشيرين



وأردفت حديثها " قابلتها السنة اللي فاتت في الرياض في حفلة الموجي

في فواصل المطربين حسام شافني خرج قالت له بقولك ايه بتحبني وبتدافع عني إلا چيني

وفعلا قلت لها لو موتوا بعض أنا مش هتدخل

في أزمتي الأخيرة شيرين من القلائل إللي طلبتني وألحت وقالتلي كلام قمر يضحك موت ويبكي في نفس الوقت صحيح ممكن ما نتقابلش كتير بس ممكن نرغي بالساعات في مكالمة كانت بتهزر علي نفسها لأنها كانت أطلقت بالفعل من حسام وسألتها أنتي قاعدة مع مين قالت خلاتي ما تيجي تتعشي معانا

كل ده لازم يتقال في حق واحدة عمري ولا عمرها ما كان لنا مصالح مع بعض بتحبني وبحبها من غير شروط

هي فعلًا في أزمة وأنا مش عايزة أعرف مين سبب ولا وقت لوم للبنت

بس وبكل أمانة أنا قعدت مع أمها وأختها وأخوها وما شوفتش منهم غير انهم ناس طيبين وعايزينها مبسوطة وعند نفس رأيي اللي يشوف مراته حالتها الصحية والفنية بتدهور كده يبقي سبب لأنه كان لازم يكون له دور لإنه ولي آمرها

حتي بالعافية "

واختتمت " وخصوصا إنها بتحبه وأكيد كانت هتسمع كلامة

أنا شايفة ناس نطت من المركب والبنت بتغرق بدل ما نشد أيد بعض أحنا مصممين نغرق بعض

في المواقف دي أنا ما بستأذنش حد أساعده أنا بروح علي طول لكن للاسف أنا لا عارفة هي فين ومع مين

في الاخر البنت دي موهبة كبيرة وقبل الموهبة هي إنسانة

أقفوا جنبها ولو في حد. منقذ يتدخل بأيده بقي بعقل بفلوس بنفوذ بسلطة يخش يخلص

ده اللي أنا بفهمه

حد يخش يخلص أو هنصحي يوم نعيط بس كلنا "