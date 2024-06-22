نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السمسمية تختتم احتفالات قصور الثقافة ببورسعيد بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فعاليات متنوعة قدمها فرع ثقافة بورسعيد احتفالًا بعيد الأضحى ضمن أجندة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

فرقة بورسعيد للآلات الشعبية

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية سهرة فنية في بهو القصر في ختام احتفالات عيد الأضحى، بقيادة محمود غندر، تضمن العرض باقة متنوعة من أغاني الفلكلور البورسعيدي على نغمات السمسمية منها "رمش الغزال يانا، يسعد صباح الحبايب، آه ياللي، بتغنى لمين يا حمام، الناس للناس، برهوم يا برهوم، غصن الحبيب"، واختتمت الفرقه فقراتها بأغنية "عيونك يا مصر"، وشارك بالغناء كوكبة من نجوم السمسمية البورسعيدية.

وضمن احتفالات العيد التي يقدمها الفرع برئاسة د جيهان المالكي، شهد بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد ورشة فنية عن مظاهر وفرحة العيد للفنانة منار نور الدين، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال عن شروط الأضحية، مع عرض غنائي لمواهب البيت.

العيد فرحة

كما أقيمت بالبيت حلقة نقاشية بعنوان "العيد فرحة" تناولت مظاهر الاحتفال بالعيد عند الأطفال والكبار، وأهمية زرع قيم الود والعطاء والبر في قلوب الأطفال، وتعليمهم الكثير من السلوكيات الإيجابية كالترابط الأسري.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وجاءت ضمن برنامج مكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار الأيام الماضية احتفالا بعيد الأضحى، طرحت خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تنوعت بين الحفلات الفنية المجانية بمسرحي السامر والقناطر وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية وأنشطة الأطفال والمسرحيات المجانية بجميع المحافظات وأنشطة البرنامج الثقافي بالإسكان المطور بديل العشوائيات وأخرى بدور رعاية الأطفال والمسنين والحدائق وأماكن التجمعات، ولاقت الفعاليات تفاعلًا وإقبالًا جماهيريًا غفيرًا من الجمهور.