غدًا.. احتفالات ثورة 30 يونيو بالسحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز بالجمالية، احتفالًا مميزًا ضمن صالون (ذاكرة الوطن) بعنوان "الهوية" وذلك في السابعة مساء الأحد الموافق 23 يونيو، يأتي ذلك في إطار احتفال قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش بثورة 30 يونيو.



صالون ذاكرة الوطن

يشارك في الاحتفالية كلا من: المؤرخ والناقد الأدبي ا.د.طارق منصور أمين عام اتحاد المؤرخين العرب، والأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والكاتب والدبلوماسي الأستاذ سامي الزقم، يدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير الأستاذ محمد الشافعي٠



حفل فرقة النيل للآلات الشعبية

يعقب الصالون حفل فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.