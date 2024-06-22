نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز محطات المخرج صلاح أبو سيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد المخرج صلاح أبو سيف واحدًا من أبرز المخرجين في تاريخ السينما المصرية، وُلد في قرية الحومة بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف في 10 مايو 1915، وترعرع في القاهرة بعد وفاة والده.

بعد تخرجه من مدرسة التجارة المتوسطة، عمل في شركة النسيج بمدينة المحلة الكبرى ولكنه كان يمتلك شغفًا كبيرًا بالفن.

محطات في حياة صلاح أبو سيف

بدأ عمله في الصحافة الفنية بجانب وظيفته في شركة النسيج، ودرس بعد ذلك فروع السينما المختلفة بالإضافة إلى الموسيقى وعلم النفس والمنطق.

الاكتشاف من قبل نيازي مصطفى

أثناء عمله في شركة غزل المحلة، التقى بالمخرج نيازي مصطفى الذي اكتشف موهبته وشغفه بالفن السينمائي.

دخول عالم المونتاج

بناءً على اقتراح نيازي مصطفى، انتقل للعمل في استوديو مصر في قسم المونتاج، حيث أصبح رئيسًا للقسم لمدة عشر سنوات، مما أتاح له تدريب العديد من العاملين في المجال.

أبرز أعماله

صلاح أبو سيف أخرج نحو أربعين فيلمًا، منها:" شباب امرأة، الزوجة الثانية، القاهرة 30، البداية، ريا وسكينة، الفتوة، فجر الإسلام، النعامة والطاووس".

الجوائز والتكريمات

استمرت مسيرته الفنية لمدة خمسين عامًا، حصد خلالها العديد من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية مثل موسكو وبرلين.