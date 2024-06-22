نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتأذيت من الدخان وحصلي حجات غريبة في "المداح"..أبرز تصريحات لوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لوسي، مساء أمس، ضيفة في برناج "عندي سؤال"، مع الإعلامي محمد قيس، المذاع عبر شاشة قناة المشهد، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية ومشوارها الفني، ويرصد لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تلك التصريحات.

تعليق لوسي على تحريم الرقص

علقت لوسي على حرمانية الرقص، مشيرة أن الحرام دائمًا يكون في الظلام وليس النور، قائلة:" الحرام الزنا والقتل والنصب والسرقة والاغتصاب الحرام كتير وفي الضلمة لكن الحلال دايما في النور والرقص مش في أوض النوم في المسارح والافراح واكبر دول أوربا عندي شهادات أحسن سفير لبلدي في الأخلاق والفن والاحترام".

لوسي تكشف حقيقة مرضها

كشفت لوسي عن تعرضها لأزمة صحية شديدة بسبب تعرضها إلى دخان السجائر، التي كانت تستنشقه أثناء الرقص في الملهي الليلي التي كانت ترقص فيه، وقد شعرت بوجود مشاكل في التنفس وضربات القلب قائلة:" أنا اتأذيت من الدخان، روحت لدكتور وكان أمين معايا، وقالي انتي شخصية عامة ومش هينفع أعالجك، ولازم تسافري برا أفضل، ولكن أنا كنت عاوز أعيش وأتعالج في بلدي، ولو هموت يكون في بلدي".

وأضافت:"روحت لدكتور تاني، وأجريت 3 عمليات قسطرة، ومحدش يعرف الموضوع دة خالص، وأنا دلوقتي كويسة الحمدلله".



لوسي تكشف كواليس مسلسل "المداح"

وكشفت لوسي أيضُا عن كواليس مشاركتها في مسلسل "المداح"، وحدوث أشياء غريبة معها بسبب تقمصها لدور جنية من عالم الجن، قائلة: "لما اشتغلت في المداح كان بيحصلي حجات غريبة، زي تلفزيون يقع، وأنا داخلة مكان التصوير تقوم عاصفة فجأة".