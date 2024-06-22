أبرز تصريحات انتصار في برنامج "ضيفي"

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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة انتصار كضيفة في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق، حيث تحدثت عن أعمالها الفنية وأهم المواقف التي تعرضت لها، بالإضافة إلى مواصفات الممثل الكوميدي.

التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

كشفت الفنانة إنتصار خلال برنامج "ضيفي" أن هناك جزءًا ثانيًا من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" سيتم عرضه في رمضان 2024 بنفس أبطال الجزء الأول.

وأوضحت أن نجاح الجزء الأول وحصول أبطاله على جوائز عديدة دفعهم إلى استكمال الأحداث دون تصنع.

وأضافت أن بطلة العمل ستقضي فترة عقوبتها في السجن، بينما سيدخل فرد آخر من العائلة السجن.

تصريحات انتصار عن الممثل الكوميدي

تحدثت انتصار عن الممثل الكوميدي، قائلة: "ربنا أعطى الممثل الكوميدي خفة الدم والقبول، ونحن نمتلك عددًا قليلًا من الفنانات الكوميديات لكنهن ثروة والجميع يحترمها ويقدرهن".



وأكدت على احترامها للممثل الكوميدي نظرًا لأهمية وظيفته، مضيفة: "لدينا من الكوميديين أساتذة وملوك المجال".

وتابعت: "الكوميديون لا يمتلكون صفة الغيرة ويبتعدون عن الأشخاص ثقيلة الدم ومن المستحيل أن يجلسوا معهم على طاولة واحدة".

خبرات اكتسبتها انتصار

وأوضحت انتصار أنها ليست مندفعًا في آرائها وأنه لا وقت في الحياة لتجميل الحقائق، بل يجب معرفة الحقيقة للعثور على الحل المناسب.



وأشارت إلى أن دخولها في التقديم التلفزيوني جعلها أكثر احتكاكًا بالجمهور وأشخاص في مجالات متخصصة.

أشخاص دعموا انتصار في بداية حياتها الفنية

كشفت إنتصار عن الأشخاص الذين كان لهم فضل عليها عند دخولها مجال التمثيل، قائلة: "المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنانة هالة صدقي دعمتني في بداياتي الفنية وكانت أكثر تعاونًا معي".