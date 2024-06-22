نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم ولاد رزق 3 يحقق 14 مليون جنيهًا أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم ولاد رزق 3 الحفاظ على الصدارة، وتربع الفيلم على عرش أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وذلك منذ أول يوم طرحه بجميع دور العرض.



إيرادات فيلم ولاد رزق 3 أمس



حقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 14 مليون جنيهًا في شباك التذاكر، وذلك بعدما حقق يوم الخميس إيرادات وصلت إلى 19 مليون جنيه.

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



وفي سياق متصل يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

كلمات أغنية القاضية من فيلم ولاد رزق 3

إحنا أسود الأرض

ننحت في الصخر مانتعبش

نعدي البحر مانغرقش

لو كلنا الجو مانشبعش

لو كنت العو مابنخافش

نلعب بالنار مانتلسعش

ملوك الضرب ماتراجعش

عن حقنا مانتنازلش

مع الأشبال مانتعاملش

عشان إحنا ولاد رزق

مايتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا ياا

مايتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا ياا

لو بطلت نيجي ندورها