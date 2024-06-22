اليوم.. أمسية فنية في بيت العود العربي

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت العود العربي بمقره بيت الهراوي خلف الجامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية فنية، وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت 22 يونيو.

أمسية فنية مع عازف العود سلام بشر



يقدم الفنان سلام بشر معزوفات على العود من التراث المصري والعراقي بالإضافة إلى أعمال جديدة من مدرسة الموسيقار نصير شمه من قالب السماعي الثقيل، وباقة من التراث السوري والعربي، وألوان من الموسيقى المعاصرة التركية والغربية، كما سيطلق بشر عملًا جديدًا بوليفوني يجمع بين أساليب التوزيع الغربي والتقنيات.

نبذة عن العازف سلام بشر

تخرج "بشر" د من المعهد العربي في السويداء في سوريا، ثم أكمل دراسته في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، ثم درس في بيت العود العربي على يد الفنان نصير شمه والأستاذ إسلام طه، تخرج العام الماضي ليصبح أستاذًا مدرسًا في بيت العود.



صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.