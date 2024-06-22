نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومي الذي أقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالًا بعيد الموسيقى العالمي.

حفل الموسيقار الكبير هانى شنودة وفرقة المصريين

شارك في الحفل الموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين وذلك مساء أمس الجمعة 21 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هانى شنودة إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية التي وضعها لفرقة المصريين.

حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية".

وتضمت برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغاني كروان الشرق فايزة أحمد منها "موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك،اخد حبيبي، عشان بحبك أنا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوى، الفين صلاة علي النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشي يا بلدي "أداء أحمد الوزيري، حنان عصام، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، أحمد صبري، محيي صلاح، أنغام مصطفى.