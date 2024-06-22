نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مميزة إلى الأضواء.. مي فاروق تأسر الجمهور العربي بأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب لأكثر من عامين، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا غنائيًا مميزًا في قطر، حيث أقيم الحفل على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني بمدينة الدوحة.

حفل مي فاروق في قطر

حضر الحفل جمهور كبير من مختلف الدول العربية، وقدمت مي فاروق مجموعة متنوعة من الأغاني لأساطير الطرب مثل أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، بالإضافة إلى أعمال أخرى من مطربي الزمن الجميل، بقيادة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية.

وعبرت مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في هذا الحفل الرائع، ونشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “سعدت بلقاء جمهوري الغالي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في ”ليلة الزمن الجميل.. ألقاكم دائمًا بكل الحب، شكرًا لشركاء النجاح".

أحدث اعمال مي فاروق

كما أكدت مي فاروق على أنها تعكف حاليًا على تسجيل أغاني جديدة ستطرحها قريبًا في شكل ميني ألبوم، بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، مجمعة بين الرومانسية، الدراما والألحان الشبابية.