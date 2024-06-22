نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاري موليجان وأوسكار إسحاق مرشحان لبطولة الموسم الثاني من Beef في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الثنائي أوسكار إسحاق وكاري موليجان ضمن أبرز الاسماء المرشحة من كبار نجوم هوليوود، للانضمام لبطولة الموسم الثاني من مسلسل Beef.

ووفق ديلي ميل، ظهور اسماء الثنائي ضمن المرشحين للظهور في المسلسل، يعكس حجم النجاح الذي حققه في السنوات الماضية.

وفي غياب لبرادلي كوبر، كانت قد ظهرت النجمة كاري مويليجان في عرض خاص ترويجي جديد لفيلم Maestro في هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كاري موليجان للعرض الخاص للفيلم الجديد الذي حضرته وحيده، ما بعد فترة حفل الجولدن الجلوب التي شهدت فشل الفيلم في تحقيق اي فوز.

عودة لـ The Hangover

يأتي ذلك بعد أن أكد النجم برادلي كوبر إنه على استعداد للمشاركة في بطولة جزء رابع جديد من سلسلة أفلام The Hangover 4.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات برادلي كوبر، على هامش الترويج لفيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان المايسترو، الذي يجسد به شخصية واقعية لمايسترو وقائد أوركسترا.

وفيلم The Hangover 4، كان من بطولة إيد هيلمس، وزاك جالفيناكيس، وهيثير جراهام وجاست بارث وكين جيونج.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Maestro، أحدث الأعمال الدرامية للنجم الكبير برادلي كوبر، والذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به برادلي كوبر شخصية المايسترو الموسيقي الشهير Leonard Bernstein.

جديد أخبار "كوبر"

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميًا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميًا.