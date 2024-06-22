نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..لقاء سويدان تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تقديمها برنامجها "لقاء على الهوا"، ونقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وبناء على طلب الأطباء، فهي تحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.



آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة "dmc”.



أبطال وصناع مسلسل "الوصفة السحرية"

شارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، عمر الشناوي ،لقاء سويدان، سلوي عثمان، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، هايدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية مثيرة حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.