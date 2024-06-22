نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرضت للسرقة ولشائعات سخيفة وخسرت وزنها.. أبرز المحطات في حياة سميرة صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سميرة صدقي التي وُلدت في مدينة الإسكندرية عام 1960، واهتمت بالفن منذ صغرها نظرًا لأن والدها كان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية، وكان لديه صداقات مع العديد من المخرجين والممثلين.

بدايتها الفنية

عملت سميرة صدقي في فرقة والدها وهي طفلة حتى تم حل الفرقة وشراء والدها لفندق.

تخرجت سميرة صدقي من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وابتعدت عن الأضواء لفترة، ولكن مع تأسيس عبد المنعم مدبولي لفرقة "المدبوليزم"، عادت إلى العمل المسرحي وشاركت في مسرحية "راجل مفيش منه"، ثم اشتركت بمسرحيات "يا مالك قلبي بالمعروف" و"بنات العجمي".

أبرز أعمالها الدرامية

وقدمت سميرة صدقي في الدراما التلفزيونية، أعمالًا مثل "دوت الخليج الأخير" و"اللص الظريف".

أبرز أعمالها السينمائية

وبدأت مسيرتها السينمائية بدور بطولي في فيلم "أسوار المدابغ" مع محمود ياسين وحسين فهمي وصفية العمري، من إخراج شريف حمودة.

شاركت في بطولة ما يقارب 36 فيلمًا، من أبرزها "التوت والنبوت"، "القرداتي"، "الحجر الداير"، "زواج عرفي"، "رجب الوحش"، "حب فوق السحاب"، و"بطل من الصعيد".

آخر أعمالها الفنية

شاركت الفنانة سميرة صدقي، مؤخرا في مسلسل "جري الوحوش" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، والعمل من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما شاركت سميرة صدقي بمسلسل "طبيبة شرعية" بطولة بشرى وصلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم ومن تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.

خسارة سميرة صدقي لوزنها

وكشفت سميرة صدقي عن اسباب خسارتها للوزن، قائلة:" أصيبت بحالة نفسية، وبدأت أزداد في الوزن بشكل كبير حتى وصلت إلى 120 كيلو، في حين أن وزني الطبيعي يتراوح بين 65 و70 كيلو ،كنت أتناول الطعام بشراهة نتيجة الاكتئاب".

أوضحت أنها بعد إجراء العملية فقدت وزنها حتى وصلت إلى 45 كيلو، وبمتابعة تعليمات الطبيب وصلت إلى 70 كيلو.

زيجات سميرة صدقي



تزوجت سميرة صدقي تزوجت للمرة الوحيدة في حياتها في السنة الثانية من المرحلة الثانوية. بعد حوار أُجري معها، تعرضت لشائعات مسيئة بسبب تلاعب بمقاطع الفيديو التي أدت إلى انتشار شائعات تفيد بأنها تزوجت عدة مرات، بما في ذلك زواجها من معمر القذافي، ومع ذلك، نفت سميرة صدقي هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تلتقِ بمعمر القذافي أبدًا ولم تتزوج منه، وأنها لم تره في حياتها على الإطلاق.