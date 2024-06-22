نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. عرض مسلسل "حرب نفسية" آخر أعمال الراحل مصطفى درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عرض مسلسل "حرب نفسية " بطولة أروى جودة والراحل مصطفى درويش يوم الأربعاء المقبل على إحدى المنصات الرقمية وذلك بعد عدة تأجيلات على مدار عامين، ويسجل هذا المسلسل الظهور الأخير للراحل مصطفى درويش.

تفاصيل مسلسل حرب نفسية



تبدأ الأحداث بتغير حياة الإعلامية الشهيرة جومانة الخولي، بعد مداخلة هاتفية غريبة وغامضة خلال برنامج مباشر على الهواء، وبين ليلة وضحاها تبدأ مطاردة الشرطة لها في كل مكان، وهو من نوعية ال 15 حلقة.

أبطال حرب نفسية

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، سلوي عثمان، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.

الحاضر الغائب..أعمال شهدت ظهور مصطفى درويش بعد وفاته

ظهر مصطفى درويش بعد وفاته في فيلمين، الأول هو "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوي، نور النبوى، ماجد المصري، داليا شوقي، عايدة الأيوبي ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف وعرض في أغسطس الماضي، وكذلك فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة وعرض في ديسمبر العام الماضي.

آخر أعمال مصطفى درويش



الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في مسلسل كامل العدد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، عقب عرضه في شهر رمضان 2023، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت، شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.



أشهر أعمال مصطفى درويش التليفزيونية



ومن أشهر أعمال مصطفى درويش التليفزيونية: “فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى وآخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023”، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما"، وغيرها من الأعمال التى تخطى عددها 30 عمل بين السينما والدراما.