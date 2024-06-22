نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يحقق نصف مليار إيرادات بـ 5 أفلام.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد عز في تحقيق إيرادات عالية في تاريخ السينما المصرية بفيلم ولاد رزق 3 الذي تم طرحه بيجمع دور العرض ويتربع الآن على عرش إيرادات السينما المصرية، وبذلك يصل مجموع إيرادات أحمد عز في السينما إلى نصف مليار بـ 5 أفلام في تاريخه لايستحق لقب نجم شباك بجدارة.



ما هى الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ أحمد عز؟



حقق عز نصف مليار جنيه إيرادات بـ 5 أفلام فقط خلال مسيرته ومنهم فيلم كيرة والجن الذي بلغت إيراداته120 مليون جنيه، وفيلم الممر بـ 74 مليون جنيه، وفيلم العارف بـ 62 مليون جنيه وفيلم ولاد رزق 2 بـ 100 مليون جنيه، وآخرهم ولاد رزق 3 بـ 133 مليون جنيه.



أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3





فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

عمل سينمائي في انتظار أحمد عز



وينتظر أحمد عز طرح فيلم "فرقة الموت"، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

أبطال فيلم فرقة الموت



فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، منة شلبى، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد.