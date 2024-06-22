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محافظًا على المركز الثاني.. إيرادات "اللعب مع العيال" أمس

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أحمد جودة - القاهرة - مازال فيلم "اللعب مع العيال" مُحافظًا على تصدره المركز الثاني في موسم عيد الأضحى المبارك وسط منافسة قوية حيث يتصدرها ولاد رزق 3 يليه اللعب مع العيال، وذلك من أول أيام طرحه بجميع دور العرض.

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إيرادات اللعب مع العيال أمس

 

حقق فيلم اللعب مع العيال أمس إيرادات بلغت 2 مليون و46 ألف جنيهًا، وجاء في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا.


أبطال فيلم اللعب مع العيال


يعد فيلم  اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما  والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

 

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

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مناطق تصوير اللعب مع العيال


فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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