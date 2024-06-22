نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور رامي عياش في المغرب يرحبون به على طريقتهم الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل أيام قليلة من لقاءه بجمهوره المغربي ضمن فعاليات مهرجان موازين، حرص جمهور النجم اللبناني رامي عياش في المغرب على الترحيب به على طريقتهم الخاصة.

طريقة ترحيب الجمهور برامي عياش

وقام نادي معجبين رامي في المغرب بوضع إعلان في الطرقات العامة ترحيبًا به، وحمل الإعلان "رامي عياش نورت المغرب".

ويُحيِّ رامي عياش حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة للعام ٢٠٢٤ يوم الثامن والعشرين من يونيو الحالي على منصة النهضة.



آخر أعمال رامي عياش



يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش، هو طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم مابنساك، التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتتسم أغنية مابنساك بالطابع الرومانسي، الرقيق، الذي يخطف القلوب، قدمها رامي بأداء وإحساس عالي، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفا، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية.