نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح ولاد رزق 3..موعد تسليم أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد عز لإستلام جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك بعد نجاح فيلم ولاد رزق 3 وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتفصلنا عدة أسابيع قليله على بدء الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تشهد تكريم الفنان أحمد عز.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 أمس

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 14 مليون جنيهًا في شباك التذاكر، وذلك بعدما حقق يوم الخميس إيرادات وصلت إلى 19 مليون جنيه.



أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3





فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

عمل سينمائي في انتظار أحمد عز



وينتظر أحمد عز طرح فيلم "فرقة الموت"، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة،الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.



أبطال فيلم فرقة الموت



فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، منة شلبى، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد.