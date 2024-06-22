تعرف على إيرادات أمس لفيلم "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات ضئيلة منذ إنطلاقه بجميع دور العرض مقارنة بأفلام موسم عيد الأضحى، حيث بلغت إيراداته أمس 645 ألفًا و216 جنيهًا.

إجمالي إيرادات فيلم "أهل الكهف"

وعلى مدار 10 أيام عرض بلغت إيراداته نحو 6 ملايين جنيه، وأحداثه مأخوذة عن مسرحية توفيق الحكيم أهل الكهف، وتدور في إطار يحمل كثير من التشويق والإثارة عن مجموعة من الأشخاص يعيشون في زمن مغاير لهم.



تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أحداث فيلم أهل الكهف





تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.