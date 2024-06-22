نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسخرية..محمد رمضان يرد على اتهام إحدى المعجبين بشأن عدم نزوله مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد رمضان على التعليق على إحدى معجبيه الذي ترك له تعليق على منشور له على الفيس بوك تحت عنوان " أنت قال ممنوع تنزل مصر".



رد محمد رمضان بسخرية



وقام محمد رمضان بإعادة نشر منشور للتعليق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا بسخرية: "دي حقيقة يا عمار علشان كدة أنا في الساحل الشمالي".

رسميًا محمد رمضان خارج موسم رمضان 2025



وأعلن محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خبر عدم تواجده للمرة الثانية على التوالي في موسم رمضان القادم معلقًا:"رسميًا غيابي عن دراما رمضان 2025".



آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية



كان آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدراميه مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاح ساحق وقت عرضه.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" عرض في رمضان 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، إحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية



وطرح محمد رمضان كليب أغنية "مفيش كده"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024، وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة.