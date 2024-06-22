خالد محروس: نهدف لعرض مسرحية نوستالجيا 80.90 في كل مسارح مصر

أحمد جودة - القاهرة - خالد محروس : نستهدف الوصول لكل الأقاليم .. وتامر عبدالمنعم ساعدنا في احباء الثقافة الجماهيرية

عبر الفنان خالد محروس عن سعادته بالنجاح التي حققه العرض المسرحي نوستالجيا 80.90 مشيرا إلى ان العرض تم تقديمه علي اكثر من مسرح خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى ان ه يحارب من خلاله البيروقراطية والروتين ويناقش مشكلات السوشيال ميديا بشكل مختلف ما بين الثمانينيات حتي الفترة الحالية.

وقال الفنان خالد محروس في بيان صادر له اليوم السبت، إنه يقدم في العمل شخصية رجل كبير متزوج ويحدث من خلاله العودة إلى زمن ماضي من خلال مفارقات تكشف الفروق الواضحة بين الماضي والحاضر ومدي تأثيرها علي الأجيال الجديدة، من خلال عرض فني استعراضي اجتماعي عن جماليات الثمانينيات والتسعينيات.

واشار خالد محروس إنه يهدف خلال العرض إلى كثير من الأمور التي تخص المواطن المصري، ومؤكدا أنهم يهدفوا ايضًا لتقديم العرض في محافظات مختلفة ومدن جديدة مثل الإسكندرية وبور سعيد وسوهاج وغيرها.

وقال خالد محروس ان العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة السامر المسرحية هو تابع للثقافة الجماهيرية التي خلقت لخدمة الشعب وهي جهة خدمية وليست إنتاجية، تهدف إلى تقديم وجبة ترفيهية توعوية من خلال عدد من العروض المسرحية التي من خلالها ايضًا تقدم مواهب كبيرة في كافة المجالات الفنية مشيرا إلى ان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة قد بذل مجهودا كبيرا لخروج العرض بهءا الشكل موجها له الشكر علي كل ما يفعله في جميع قصور الثقافة المصرية مؤكدا إنه مهتما بشكل كبير بأن يظهر المسرح بشكل جيد في الثقافة الجماهيرية.