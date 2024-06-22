بالمركز الثالث.. تعرف على إيرادات عصابة الماكس أمس

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل أحمد فهمي الحفاظ على مركزه في منافسة موسم عيد الأضحى المبارك، ويحتل المركز الثالث بفيلم عصابة الماكس وذلك من أولى أيام طرحه بجميع دور العرض، ووصلت إيرادات الفيلم إلى أمس مليون وربع جميعًا

قصة فيلم عصابة المكس



الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول المكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج إلى أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال عصابة الماكس



فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين.



أحدث أعمال أحمد فهمي



ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، والذي ينافس أيضًا في موسم عيد الأضحى المقبل، والفيلم يتناول قصة رضا رزق الذي يقدم دوره أحمد عز وأشقائه الذين تركوا الإجرام، ولكن قرروا العودة مجددًا إليه، لتنفيذ مهمة وحيدة كبيرة سيتوبون بعدها، ويستعينون في مهمتهم بـ آسر ياسين الذي يلعب دور الشايب، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي.