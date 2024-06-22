اليوم.. يارا تطرح أغنيتها الجديدة "إختصار "عبر يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة يارا لطرح أغنيتها الجديدة "إختصار "اليوم وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل الأغنية

يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية طالبك بالله وهي من كلمات بدر عبد العزيز ومن الحان اسامة العطار ومن توزيع عباس صباح.

وتقول كلمات الاغنية

طالبك بالله تنوي هالـ رحيل

بابنا قفله وانسى امرنا

يا شحيحٍ بالعطا طبعك بخيل

كل مانا في تراجع وضعنا

كل مانا في تراجع وضعنا

طالبك بالله تنوي هالـ رحيل

بابنا قفله وانسى امرنا

يا شحيحٍ بالعطا طبعك بخيل

كل مانا في تراجع وضعنا

كل مانا في تراجع وضعنا

يا شحيحٍ بالعطا طبعك بخيل

كل مانا في تراجع وضعنا

كل مانا في تراجع وضعنا

كنت احبك ايه احبك ايه حيل

وش يفيد الحب دمر حالنا

كيف تبغاني اجيب المستحيل

والزهر ذابل وميت غصننا

كنت احبك ايه احبك ايه حيل

وش يفيد الحب دمر حالنا

كيف تبغاني اجيب المستحيل

والزهر ذابل وميت غصننا

يا شحيحٍ بالعطا طبعك بخيل

كل مانا في تراجع وضعنا

كل مانا في تراجع وضعنا

ما عوجتك انته طبعك من يميل

فض وصلك ونوي فينا فراقنا

طالبك بالله عجّل فالـ رحيل

بابنا قفله وانسى امرنا

ما عوجتك انته طبعك من يميل

فض وصلك ونوي فينا فراقنا

طالبك بالله عجّل فالـ رحيل

بابنا قفله وانسى امرنا

يا شحيحٍ بالعطا طبعك بخيل

كل مانا في تراجع وضعنا

كل مانا في تراجع وضعنا"