تفاصيل شخصية نانسي صلاح في فيلم "جبل الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة نانسي صلاح طرح أحدث أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم "جبل الحريم" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة وفاء عامر، والذي انتهت من تصوير مشاهدها قبل أيام قليلة، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

وتجسد فى أحداثه شخصية سميرة وهو بنت منطوية وأُجبرت على العديد من الأمور التى جعلتها تتجه فى مسار آخر بحياتها وتدمر مستقبلها.

أبطال وصناع فيلم "جبل الحريم"

يشارك في بطولة فيلم "جبل الحريم" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.



يذكر أن آخر أعمال نانسي صلاح الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بـ 100 راجل"،بطولة سمية الخشاب، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل "بـ 100 راجل"



شارك في بطولة مسلسل "بـ 100 راجل" بجانب الفنانة سمية الخشاب عدد كبير من الفنانين أبرزهم:محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، سماء إبراهيم، محمد عبدالعظيم، نانسي صلاح، محمد رضوان، أحمد صيام، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.