محمد إمام يوجه رسالة للمخرج شريف عرفة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته البالغة بتعاونه مع المخرج شريف عرفة، في فيلم "اللعب مع العيال"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إمام" مجموعة من الصور جمعته بالمخرج شريف عرفة خلال تصوير فيلم "اللعب مع العيال"، وأرفق بها تعليقًا قائلا:"مع الاستاذ.. اللي كان نفسي امثل معاه لو حتى مشهد.. اتشرفت بالشغل معاك واستمتعت بكل لحظه جنبك

المخرج الكبير شريف عرفة".



أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.