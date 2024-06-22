في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان أشرف عبدالغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبدالغفور، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1942، ورحل عن عالمنا العام الماضي عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير،على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، التي مازالت خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه.

نشأة أشرف عبدالغفور

ولد الراحل الكبير في مثل هذا اليوم 22 يونيو، من عام 1942م بمدينة المحلة الكبرى، وكان نقيب الممثلين السابق، وهو صاحب شعبية كبيرة داخل الوسط الفني.

مسيرة أشرف عبدالغفور الفنية

وقدم أشرف عبد الغفور العديد من الأعمال التي تخطت حاجز 280 عملًا فنيًا، وتنوعت أعماله ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها أشرف عبد الغفور في السينما:فيلم "الشيطان": عام 1969 "رجال في المصيدة": عام 1971، "بلا رحمة":سنة 1971، "دعوة للحياة": سنة 1972، "صوت الحب": عام 1973، "الشوارع الخلفية": عام 1974، "لا شيء يهم": عام 1975.

وشارك أيضا بأعمال فنية كثيرة في الدراما ومن أبرز هذه الأعمال: مسلسل "نفوس معذبة"، مسلسل "زهرة الجبل"، مسلسل "فارس بلا جواد" عام 2002، مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

ومن الأعمال المسرحية التي شارك بها: مسرحية "سليمان الحلبي"،مسرحية "ثلاث ليال"، مسرحية "موتى بلا قبور"، مسرحية "مصرع جيفارا"، مسرحية "وطني عكا"، مسرحية "النار والزيتون".