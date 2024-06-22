الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان بعد نقلها للمستشفى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 07:32 مساءً - تعرضت الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية شديدة ، أثناء عرض برنامجها علي قناة الشمس ، وعلي الفور تم نقلها الي أحد المستشفيات وكانت في حالة غير جيدة صحياً.

الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

وقامت لقاء سويدان بعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة من إشاعات وتحاليل للاطمئنان عليها صحيا ، وذلك بسبب الآلام الشديدة التي شعرت بها في جانبيها، حتي يتم تشخيص الحالة بشكل صحيح، وذلك بعدما استقرت حالتها الصحية.

آخر أعمال لقاء سويدان

تشارك الفنانة لقاء سويدان في مسلسل "الوصفة السحرية"، المذاع، حالياً، عبر قناة DMC ، بطولة الفنان عمر الشناوي ، وشيري عادل ،سلوي عثمان ، أحمد فؤاد سليم ، إسلام جمال ، كارولين عزمي ، وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية فى إطار اجتماعي «كوميدي لايت» عن العلاقات الزوجية والمشكلات التى تحدث وكيفية الوصول للاستقرار فى الحياة الزوجية.