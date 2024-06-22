يارا تطرح أغنية جديدة "إختصار "على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة يارا أغنيتها الجديدة "إختصار "وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وجميع منصات الموسيقى العربية.

كلمات الأغنية



الأغنية من كلمات إلياس ومن الحان اسامة العطار وتوزيع محمد صالح.

وتقول كلمات الاغنية

"انْتَه حِبِّي وأجْمَل سِنِيني

مرخصٍ لك الْعمْر كلِّه

عَنْ جميع النَّاس مُغْنيني

ولا لِغَيْرِك يَوْم بِتَوْله

بَيْن ظَلَعٍ عايشٍ فيني

فِي رَوَاقٍ ماحدٍْ شَلِّه

غير شَخْصك يا مهَنَّيني

وسط قَلْبي أَنْت محْتَلَّه

لَا لَفِيت الدار تلفيني

سَيِّدي.. يا كامِل الدَّله

أشْهَد انَّه الْعُمْر عُمَريني

وأشْهَد انِّك باهي الطَّله

يُوسُفِيّ الْوَصْف تبيني

سَوْمِريٍ مَا لَبِسْ حِلّه

لا تَمُوتني.. وَتَحْيني

لا تَزِيد بِعِلَّتيْ.. عِلَّه

نَظَرتك يا رَبِّي تْعيني

فِي بَحْرِهَا غارِقٍ وَاَللَّه

مِنْ دبَي الْعِزِّ تَرَوْيني

ريقك اللّي يَشْفِي الْعِلَّه

يَا غِنَاتي كَامِل الزَّيْني

يا سبايب فَرْحَتِي وَاَللَّه

بخْتصر مِنْهُو بِيَغْنِينِي

وَإنْت ماخذ هَالِعمر كلّه".