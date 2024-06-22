بعد تصدرها التريند.. تفاصيل خطوبة شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة شيرين عبدالوهاب خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد انتشار تسريبات صوتية للفنان حسام حبيب أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت شقيقها اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.





تفاصيل خطوبة شيرين عبدالوهاب





انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن خطوبة الفنانة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، وذلك بعد انفصالها مؤخرًا عن الفنان حسام حبيب.





تأكيد الخطوبة

ذكرت تقارير إعلامية أن شيرين عبدالوهاب أكدت خطوبتها لرجل أعمال دون الكشف مزيد من التفاصيل. وأشارت إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبًا.

أخر أعمال شيرين عبد الوهاب



ويذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب أغنية" الدهب "، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أغنية "الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين،وتوزيع الموسيقي توما.

وتقول كلمات الأغنية

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخدر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا إستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا