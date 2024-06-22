طارق الشناوي: نجاح فيلم "ولاد رزق 3" أمر متوقع قبل طرحه في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رآيه على تصدر فيلم “ولاد رزق 3 - القاضية” شباك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، وتربعه على المركز الأول فور طرحه بدور العرض المصرية والسعودية، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة صدى البلد.

فعلق طارق الشناوي، خلال لقائه في برنامج «أنا وهو وهي» قائلًا “إن تصدر ولاد رزق شباك التذاكر أمر متوقع قبل طرح الفيلم في السينمات، وذلك بسبب قوة العمل الفني الذي سيحصل عليه المشاهد خلال الفيلم مقارنة بباقي الأفلام، ومن عوامل نجاحه قدرة المخرج طارق العريان على استغلال كافة الإمكانيات الإنتاجية التي تم توفيرها وتسخيرها لهذا الفيلم”.

وتابع طارق الشناوي حديثه قائلًا: “ولاد رزق حصل على 90% من إجمالي تورتة أفلام العيد، رغم وجود أفلام مميزة يتم عرضها خلال فترة العيد، أبرزها فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد عادل إمام”.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.