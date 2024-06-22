نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن: تعرضت للخيانة والعنف في زواجي الأول.. وهذه الخطوط الحمراء في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عن تعرضها للخيانة والعنف الزوجي في تجربة زواجها الأول، والذى جعلها تتخذ قرارًا على الفور بالانفصال عنه، لافتة إلي أنها تؤمن بأن الخيانة ليست مقتصرة على الرجل فقط، ولكنها أمر مرفوض لكل الطرفين في العلاقة الزوجية.

وأضافت ماغي بو غصن خلال استضافتها في برنامج هي وبس مع الاعلامية رضوي الشربيني على قناة CBC، أنها زواجها الأول لم يكلل بالنجاح، وقررت الابتعاد عنه من أجل البحث عن حياة جديدة في بيئة صحية مثل علاقة أبويها، مشددة إلى أنها لا تحب الحديث عن تلك الفترة، مشددة على أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.



وأضافت أنها تزوجت مرة أخري ورزقها الله بعوض عن أيام صعبة تعرضت لها، لافتة إلي أن زوجها الحالي داعم كبير في حياتها والذى وصفته بالصديق المقرب لها، ومر على زواجهما 22 عامًا، قائلة: " لو الزمن رجع بيا هتجوزه تاني لإنه أكرمنى"، مشيرة إلي أن الصدفة جمعتهم من خلال حفل عشاء عن طريق صديقتها، وعملت معه لفترة وبعدها أصبحت علاقتهما مقربة للغاية حتى قررا الزواج.



وتابعت بو غصن أن زوجها دخل في مجال الانتاج الفني مؤخرًا بعد زواجهم بسنوات طويلة، لافتة إلى أنها لا تهتم لشائعات أنها تزوجته من أجل المصالح وأن ينتج لها أعمالا فنية، قائلة: " زوجي لم يكن منتج وكان فقط موزع افلام سينما في الشرق الأوسط، ولم يمنعني من التمثيل وقت زواجنا وكان يعيش فى أمريكا وبعدها قرر الدخول في الإنتاج".



وأشارت أن لديها بعض الخطوط الحمراء في حياتها، وهي أنها ترفض أن يسلبها أحدًا حقوقها، قائلة: "أنا شخصية متساهلة وأتنازل عن أمور كثيرة ولكن عند حقوقي لا أسمح بالاستهانة بها.. ولا يعنى أن كوني ممثلة أن أتناول عن كرامتي أو شخصيتي أو خصوصيتي".

تفاصيل برنامج “هي وبس”



جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس من تقديم الاعلامية رضوى الشربيني وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخري متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC..