نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته "دينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ذكرى وفاة ابنته "دينا" التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011.





وشارك هاني شاكر صورة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: " اليوم ذكرى وفاة دينا هاني شاكر، الله يرحمها ويغفر لها"، وسرعان ما حظي البوست على عدد كبير من التعليقات التي قامت بالدعاء للراحلة".





أغنية هاني شاكر الجديدة





انتهى المطرب هاني شاكر من تسجيل أحدث أغانية الجديدة التي تحمل اسم "يا ويل حالى"،ومن المقرر طرحها قريبا، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا ويل حالي

أغنية "يا ويل حالي" من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

أحدث أعمال هاني شاكر

ومن ناحية أخري، طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنية "الهوية عربى"، والتي إستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كلمات اغنية الهوية عربي



أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى

رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة

وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة

أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك

خسران اللي يعاديكي ونهايته بكرة هالك

الكل أكيد حزين في رقابنا ألف دين

وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد ونهاية الحداد



وتعودي تأني شابه ووعد الحر دين

نزرع نحصد محبة وتعيشي في أعلى قبة

وباقيه يا فلسطين

أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك

والبلاد هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد

