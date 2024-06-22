المنتج محمد رشيدي يكشف عودة محمد سعد للسينما بـ "دكتور عدوه"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات عن السينما، تعاقد الفنان محمد سعد، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان "دكتور عدوه"، تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما صرح المنتج محمد رشيدي.

فنشر المنتج محمد رشيدي صورة برفقة المخرج وائل إحسان، والفنان محمد سعد، مشوقًا الجمهور لعودة سعد للسينمات من جديد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقًا: «بسم الله توكلنا على الله.. فيلم دكتور عدوه.. النجم محمد سعد.. إخراج وائل إحسان».

آخر أعمال محمد سعد السينمائية



يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2»، والذي عرض عام 2019، ودارت أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة، وشارك في بطولة العمل عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد مكي، أحمد حاتم، نهي عابدين، عبد العزيز مخيون، جميل برسوم.

وفي نفس العام عرض محمد سعد فيلم «محمد حسين»، وشاركه بطولته كل من: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف عادل، إخراج محمد على.