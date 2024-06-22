رغم سعارها المرتفع.. قرب نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مراسي الساحل الشمالي يوم 29 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، إلا أن التذاكر أوشكت على النفاد ليحمل الحفل شعار "كامل العدد" كما هو معتاد لجميع حفلات عمرو دياب داخل مصر وخارجها.

أسعار تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل في خمس فئات مختلفة، جاءت أسعارها كالتالي:

- الفئة الأولى (VIP): 5500 جنيه

- الفئة الثانية (VIP): 4500 جنيه

- الفئة الثالثة: 4000 جنيه

- الفئة الرابعة: 3500 جنيه

- الفئة الخامسة: 3000 جنيه

- VIP لاونج: تبدأ الأسعار من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه حسب عدد الأفراد.

تفاصيل أغنية تتحبي

ومن جانبه، طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "تتحبي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.