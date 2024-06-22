سرطان الثدي.. سبب إختفاء كندة علوش عن الساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة كندة علوش عن سبب إختفائها خلال العامين الماضيين وذلك بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي، ومعاناتها في رحلة العلاج وهو ما تسبب في اختفائها بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقات خاصة عبر قناتها على يوتيوب.

وأشارت كندة علوش في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها أخفت خبر إصابتها بالمرض الخبيث عن الجميع ماعدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها، كشفت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وكيفية تحملها لرحلة العلاج موضحة تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها جراء العلاج الكيماوي.

ولفتت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها، وأشارت أنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد، اكتشفت إصابة والدتها هي الأخرى بنفس المرض، وذلك خلال تلقيها جلسات الكيماوي.

وقالت كندة خلال لقائها مع منى الشاذلي:" عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت ان ربنا بيوصلي رسالة اني اهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي ".