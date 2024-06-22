كندة علوش مصابة بالسرطان..شاهد رد فعل عمرو يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان في مفاجأة صادمة لمحبيها، وجاء الإعلان المفاجئ بعدما حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة، على اليوتيوب، كشفت خلالها إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وقالت كندة: "لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية الورم اللي كان عندي تطلب كل ده".

وأوضحت: "ورم كان بقاله فترة ولما عرفت بعد أقل من أسبوع، كنت باخد أول جلسة كيماوي، في أول شهر 4، بعد ميلاد ابني".

واستكملت:" حسيت إني عندي مشكلة في إحدى الثديين ولما كشفت اكتشفت إني عندي أكتر من ورم خبيث، تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ومانهارتش، وعمرو جوزي كان مرعوب أكتر مني، والنهاردة يبقى بقالي سنة وشهر بتعالج، ولسه بتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا.

يذكر أن آخر أعمال كندة كان فيلم نزوح الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.