أعراض مرض الفنانة كندة علوش

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت اليوم النجمة كندة علوش ضيفة على بودكاست الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والتفاصيل في حياتها الشخصية والعملية بالإضافة لإصابتها بمرض السرطان.

أبرز المعلومات عن أعراض مرض السرطان

مرض السرطان هو ضمن عدد كبير من الأمراض، التي تتميز بتطور خلايا شاذة، كما أنها لديها القدرة على الانتشار داخل جميع أنحاء الجسم.

- الإرهاق

- وجود كتلة تحت الجلد

- تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره

- تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

- سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

- زيف أو كدمات بلا سبب معروف

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وأشارت كندة علوش في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها أخفت خبر إصابتها بالمرض الخبيث عن الجميع ماعدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها، كشفت كيف تعاملت مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وأولادها، وكيفية تحملها لرحلة العلاج موضحة تفاصيل تجربتها مع تساقط شعرها جراء العلاج الكيماوي.

ولفتت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها، وأشارت أنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد، اكتشفت إصابة والدتها هي الأخرى بنفس المرض، وذلك خلال تلقيها جلسات الكيماوي.

وقالت كندة خلال لقائها مع منى الشاذلي:" عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت ان ربنا بيوصلي رسالة اني اهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي ".