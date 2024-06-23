نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابر حليوة يطلق ألبومه الجديد "شامبيون" يضم 18 أغنية مع بوب أرابيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مغني الراب المغربي حليوة أجدد ألبوماته الغنائية "شامبيون Champion"، مع بوب أرابيا، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

تفاصيل ألبوم حليوة

ويعد الألبوم الجديد أطول ألبومات حليوة الموسيقية حيث يضم في جعبته 18 أغنية في تجربة تعد غير مألوفة في ساحة الراب العربي، من بينها "Light" و"SOS" و"بابا"، بجانب أغنيات "Dybala" و"Brabus".

كما يشهد الألبوم سبعة دويتوهات غنائية يتعاون خلالها حليوة مع عدد من نجوم الراب المغربي والعربي، من بينها أغنية "سموني راجلها" دويتو يجمعه للمرة الأولى مع الرابر الجزائري رضا الطلياني، إضافة إلى أغنية "كل نهار" التي تجمعه مع المطربة السيريلانكية Yohani، والمقرر إطلاقها كفيديو كليب تم تصويره في دبي.

كما يتعاون حليوة خلال الألبوم مع مغني الراب المغربي الجراند طوطو في أغنية "Minuit"، والرابر المغربي انكونو في أغنية "No Love"، هذا بجانب دويتو "Kakashi" مع الرابر المغربي لمورفين.



ويأتي ألبوم "شامبيون" أو "بطل" بعد قرابة ثلاث سنوات من ظهور آخر ألبوماته الغنائية "ولد فاطمة" الذي ضم في جعبته 11 أغنية، من بينها "ترامب" و"شمس المعارف" و"بطل العالم"، كما يتعاون حليوة خلال الألبوم مع "بوب ارابيا Pop Arabia" العالمية التي تتولى مهمة الإنتاج الفني والتوزيع.



إيهاب إقبال، الشهير بلقبه الفني "حليوة"، مغني راب وموزع موسيقي مغربي، بدأ رحلته الغنائية منذ إحدى عشر عاما من الدار البيضاء "كازابلانكا"، ويعد أحد رواد "الراب سين" الشبابي بالمغرب، وتشهد مسيرته الموسيقية ما يزيد عن خمسين أغنية وثلاثة ألبومات موسيقية، ومن أشهر أغانيه "بلال" و"طاير" و"أديداس".