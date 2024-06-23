نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يُحيى حفلا غنائيا بالأوبرا.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم مدحت صالح لتقديم حفل غنائي يوم السبت المقبل، 29 يونيو، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يقدم صالح مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة لجمهوره.

وأحيا مدحت صالح مؤخرًا حفلًا ضمن سلسلة حفلات "الأساتذة 3" بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم مجموعة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. من بين هذه الأغاني: "بحلم على قدى"، "زى ما هى حبها"، "كوكب تانى"، و"حبيبى يا عاشق".

واختتم الحفل بأغنية "حمايا العزيز"، وكان الحفل مكتمل العدد. وقد نجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وخلال حفل "الأساتذة 3"، حرص مدحت صالح على تقديم ميدلي لأغاني فريد الأطرش، بما في ذلك "يا حبيبى طال غيابك"، "قلبى ومفتاحه"، و"يا زهرة في خيالى".

كما قدم مدحت صالح ميدلي لأغاني محمد عبد الوهاب، منها: "على بإلى يا ناسينى"، "أنا والعذاب وهواك"، "يا ورد من يشتريك"، و"قلبى بيقولى كلام"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.