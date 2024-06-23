شاهد.. نجوى كرم تشعل حفل ألمانيا في بداية جولتها بأوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 09:31 صباحاً - أحيت الفنانة نجوى كرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 22 يونيو في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وشهد حفل نجوى كرم في أوبيرهاوزين، حضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد، وتألقت النجمة اللبنانية بفستان أصفر طويل.

وقدمت نجوى كرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي أشعلت حماس الجمهور على الطبل ورقصات الدبكة.

ومن بين الأغاني التي قدمتها نجوى كرم، لجمهورها في الحفل: (يخربيتك، روح روحي)، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة تعا نقعد.

حفل نجوى كرم، في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، هو أول حفل بجولتها في أوروبا حيث تنطلق اليوم الأحد 23 يونيو إلى السويد لإحياء الحفل الثاني هناك.